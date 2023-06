La Nazione, Amrabat vicino ai saluti, Igor pronto a partire direzione Premier

A piccoli passi, ma si muove. Il mercato della Fiorentina è destinato ad allungarsi nel tempo, anche se due trattative paiono entrate in una fase delicate che potrebbe far sbloccare due uscite ormai quasi certe.

Non è un mistero che il futuro di Amrabat pare sia segnato e lontano da Firenze e dai viola. Le sirene invernali erano andate solo in letargo e con la bella stagione sono tornate più vivaci che mai. La destinazione gradita è Barcellona, mai veramente nascosta, considerati anche un paio di blitz del fratello in tribuna al Camp Nou. Insomma, un rapporto in continua evoluzione e che si potrebbe davvero concretizzare se dovesse arrivare l’offerta giusta; intesa come cifra congrua che si deve aggirare intorno ai 30 milioni, anche attraverso bonus. Ma è proprio questo il nodo: il Barcellona deve fare spazio soprattutto economico. Aspetto, questo, che non interessa alla Fiorentina. Club viola più interessata a capire quale possa essere la strada da seguire per trovare il giusto sostituto. Il bolognese Schouten resta un nome valido, anche se la sua valutazione al momento resta molto alta (almeno 25 milioni), ma l’ingaggio attuale dell’olandese lo inserirebbe nel range viola.

Nelle ultime ore si sarebbe riaccesa una vecchia pista, già battuta l’estate scorsa quando, per sostituire Torreira, gli uomini di mercato individuarono in Maxime Lopez il profilo giusto per mettere in mezzo al campo geometrie e anche un pizzico di cattiveria agonistica che non guasta. Lo scorso anno la trattativa si arenò soprattutto sul prezzo (20 milioni), ma gli scenari ora sarebbero cambiati.

Nel frattempo , continuano a giungere conferme anche dalla Premier che Igor sarebbe nel mirino del Fulham. La necessità del club inglese è di irrobustire la difesa orfana di Adarabioyo che il tecnico Marco Silva aveva messo nella lista degli ’incedibili’. Il brasiliano viola potrebbe fargli cambiare idea e rimanere alla guida della società londinese. Si inizierà eventualmente a parlare sulla base di 8 milioni. Siamo solo all’inizio.