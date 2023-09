Grosse difficoltà per prendere il difensore mancino, era una richiesta di Italiano. Il mercato finisce qui?

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Fiorentina in questa sessione di mercato era quella del difensore centrale mancino, soprattutto dopo la cessione di Igor al Brighton per 17 milioni più 3 di bonus. Quella del centrale di difesa, oltre ad essere una chiara mancanza nella rosa, è sempre stata una richiesta di Vincenzo Italiano per migliorare un reparto che a questo punto, considerata l’uscita di Igor e l’entrata di Mina, non può certamente essere stato migliorato. Mancano poco più di due ore alla fine del mercato e la società sta cercando di prendere il difensore ma senza successo considerato il tentativo andato a vuoto per Theate. Il mercato a questo punto, salvo colpi di scena, è molto vicino dall’essere chiuso dopo l’arrivo di Maxime Lopez e la cessione di Amrabat al Manchester United.

MAXIME LOPEZ ALLA FIORENTINA, I DETTAGLI DEL SUO ARRIVO