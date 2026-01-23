Igor-Fiorentina, ritorno impossibile a gennaio: il difensore ha giocato per due club in questa stagione

Questa mattina è tornato a rimbalzare in orbita Viola il nome di Igor. Il brasiliano la scorsa estate è passato in prestito dal Brighton (che lo acquistò dai viola nell’estate 2023 per oltre 16 milioni di euro) al West Ham, ma sta trovando poco spazio. Appena 4 partite in Premier con gli Hammers, solo una da titolare e per 90′. Ma per lui a gennaio non ci sarà nessun ritorno alla Fiorentina.

Il motivo è nel regolamento. Un giocatore, anche in ambito FIFA, non può giocare per più di due club diversi in una singola stagione sportiva. E Igor, oltre alle presenze con il West Ham, conta nel 2025/2026 anche una partita a fine agosto con il Brighton, quando giocò 90′ in EFL Cup contro l’Oxford. Nessuna possibilità dunque di trasferirsi alla Fiorentina in questo gennaio, così come in altri club europei.