Brovarone: "Non abbiamo intensità e non abbiamo saputo gestire la gara"

L'opinionista ha commentato la partita pareggiata nel finale dalla Fiorentina.

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno Toscana della prestazione della squadra viola contro il Parma di mister D'Aversa.

Queste le sue parole: "Una squadra che si sta trovando in un vicolo buio, senza carattere, i giocatori non hanno saputo gestire un doppio vantaggio. La squadra ha enormi limiti di gioco e non so se sia il caso di fare una valutazione sull’allenatore ma il momento è veramente delicato. Qualsiasi squadra si presenti ci manda in difficoltà, non abbiamo intensità, non siamo logici e non abbiamo idea della gestione della gara con rabbia con sacrificio. Il problema è cronico e il Parma andava battuto e così non è stato. Io dico da tanto che i valori tecnici della squadra sono superiori a quello che sono i punti in classifica. Adesso non è il momento di fare dei calcoli o pretendere dimissioni, questo gruppo deve andare avanti e non mi vengano a dire che abbiamo salvato la partita all’ultimo. Spero che questo proprietario che sta facendo tanto bene fuori dal calo possa portare la squadra in porto fino in fondo".

LEGGI ANCHE LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-pulgar-e-pezzella-disastrosi-vlahovic-lotta-come-un-leone/133148/