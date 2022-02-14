Brovarone: "La vittoria della Fiorentina per come è arrivata può fare la differenza, la dedico a Italiano"

L'intermediario Bernardo Brovarone ha lodato la partita della Fiorentina e esaltato Italiano per il marchio dato alla squadra

Nel dopopartita di Spezia-Fiorentina a Radio Bruno ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone. Questi i suoi pensieri: "La Fiorentina ha messo in quattro giorni un marchio di fabbrica importante. I progetti fruttuosi passano sempre da grandi risultati in Coppa Italia. Lo Spezia ha battuto avversari importanti come Napoli e Milan e non era una partita per niente banale. La vittoria di stasera per come è arrivata può fare davvero la differenza. Italiano? Gli dedico la vittoria perchè per lui non era una partita banale. Questa squadra ha un marchio ed è ben riconoscibile. Amrabat? E' un giocatore forte ma deve diventare più veloce di pensiero. Fisicamente e come temperamento è un'atleta importante. Bisogna stargli vicino perchè è una persona in gamba. Cabral? Mi ricorda Diego Costa. Ha fatto un passo in avanti importante. L'ho visto veramente bene".

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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