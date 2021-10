Brovarone: “Italiano esuberante nella gestione dei calciatori. Sembrava la Fiorentina di Iachini”

L’opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno al termine della sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole:

“Ci sono degli aspetti che si vanno a ripetere e altri che sono entrati in scena oggi. L’atteggiamento oggi è stato dettato dalla cronaca della vicenda Vlahovic, lo spogliatoio, i tifosi e il gruppo, tutti ne hanno risentito. Questa è una squadra che fa molto possesso di palla, ma poi continuiamo a giocare ad arco senza mai passare la palla al centro con due ali che esterni non sono. Oggi ho visto anche due mezzali troppo distanti dagli attaccanti. La Fiorentina segna pochissimo, Italiano deve metterci le mani, la Fiorentina a inizio stagione era diversa, andava a cento all’ora adesso invece la squadra è in tremenda sofferenza”.

ITALIANO “Italiano poi è un po’ troppo esuberante nella gestione dei giocatori, forse pensa di avere 25 campioni. Secondo me c’è un problema Callejon, ma anche a centrocampo non è andata bene. Non si fa un tiro in porta, oggi sembrava di vedere la Fiorentina di Iachini“.

