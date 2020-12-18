Brovarone: "Errori da proprietà e direttore sportivo ma questa squadra è forte"

Sono giorni delicati in casa Fiorentina, e siamo anche alle porte del mercato di riparazione. Parla Brovarone a Radio Bruno

Il noto intermediario fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina:

"Questa squadra è forte, ci sono valori evidenti e sono furioso del fatto che non stanno venendo fuori. Ci sono stati degli errori da parte del direttore sportivo e della proprietà ma di certo non si merita la classifica attuale. A gennaio ho paura che non serva il mercato, anche dei giocatori forti dopo due minuti si troverebbero anche loro malati da questa crisi che sta colpendo portando il rendimento al di sotto del normale e delle possibilità di ogni calciatore. Ora tocca ai calciatori dimostrare"

JURIC CONTRO PRADE: "NON DEVE PARLARE DI NOI"

https://www.labaroviola.com/juric-contro-prade-chieda-scusa-quello-che-ha-detto-me-che-al-verona/124422/