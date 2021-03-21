Brovarone: "Pioli ha messo Bennacer ed ha cambiato la partita"

Brovarone ha commentato la partita persa dalla Fiorentina con il Milan.

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Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno dopo l'amara sconfitta della Fiorentina contro il Milan di mister Pioli: "Sono convinto che ci sia mancato il modellamento nei cambi, si vedeva ad occhio che i giocatori viola erano scarichi dopo il vantaggio. Il tecnico del Milan Pioli ha messo Bennacer ed ha cambiato la gara però io avrei messo Amrabat ma non è stato fatto. Ci siamo abbassati troppo senza avere la sostanza per poter ripartire. La trovo una gara regalata, non ci sono stati i cambi giusti al momento giusto. C’era da mettere sostanza nel mezzo e una forza fresca in avanti".

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