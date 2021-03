Fiorentina-Milan finisce 2-3. Calhanoglu mette ko i viola. Ribery, 1° gol al Franchi

Al 4′ occasione Fiorentina, calcio d’angolo battuto bene, Caceres fa la sponda dentro ma Tomori toglie la palla sulla linea dalla disponibilità di Milenkovic e Martinez Quarta che erano in agguato. Al 9′ Milan subito in avanti al Franchi di Firenze. Kjaer lancia per Ibrahimovic, il quale viene tenuto in gioco da Martinez Quarta che sbaglia il tempo per alzarsi, lo svedese non perdona e batte Dragowski. 1-0 Milan. Al 17′ la Fiorentina pareggia i conti contro il Milan di Pioli. Fallo su Castrovilli, Pulgar batte la punizione, ottima esecuzione da parte del cileno che sigla così l’1-1. Al 28′ Fiorentina vicinissima al vantaggio, dopo il calcio d’angolo, Pezzella con un gran colpo di tacco colpisce la traversa. Al 34′ Ibrahimovic tira ma colpisce la traversa. Al 38′ tiro insidioso di Castrovilli ma la palla va a lato. Al 45′ Prandelli è costretto ad effettuare il primo cambio della gara, Dragowski dopo un rilancio lungo si accascia al suolo, infortunio alla caviglia. Al suo posto entra Terracciano.

Al 50′ la Fiorentina torna in vantaggio al Franchi. Eysseric mette dentro per Vlahovic che si stacca e mette dietro per Ribery che non sbaglia con l’intento piede. E’ 2-1 viola. Al 56′ il Milan pareggia i conti contro la Fiorentina. Calcio d’angolo, sponda di Kjaer, Brahim Diaz segna così il gol del 2-2. Al 72′ il Milan torna in avanti, Calhanoglu con un colpo a fil di palo firma il 3-2. Fiorentina-Milan finisce 2-3.

