Brovarone: “Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli”

A Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone per parlare della Fiorentina: “Adesso c’è da stravolgere l’ambiente con aria buona e vincere aiuta tanto, infatti iniziamo a farlo da oggi perché non siamo scarsi e il monte ingaggi lo dimostra perché non abbiamo il valore da ultimo posto. Al Franchi bisogna ritornare a divertirsi perché giocare a pallone è bellissimo e su un manto erboso del genere deve essere un piacere.”

Prosegue: “La situazione rimane complicata e pesante perché comunque abbiamo visto poco pure oggi, ma abbiamo vinto e un successo europeo ti dà una bella mano perché devi fare un’impresa per salvarti e ci vuole molto di più rispetto a quanto visto finora. Dico solo di essere più spensierati e divertenti perché vedo squadre inferiori che entrano in campo con la testa libera e se ne fregano di quanto sono deboli e io voglio vedere la libertà di pensiero.”

Sul Verona: “C’è da dormire bene, riposare e ripartire per domenica perché loro sono una squadra organizzata e muscolare che poteva avere più punti di questi e ha dei giocatori interessanti che rivenderà a molti soldi come sempre perché sono bravi. Giovane è stato un gran colpo, un giocatore a zero che è tanta roba e si sanno muovere benissimo con identità e gran ritmo.”

Sul mercato: “Non penso che verrà fatto molto perché non sono problemi tecnici, ma ambientali. Adesso bisogna sistemare quello che non va e cercare di ripartire e poi a giugno mandare via chi non ha più voglia tipo quei 4 o 5 giocatori che conosciamo.”

Su Vanoli: “Ha fatto peggio di Pioli, mi ha deluso molto perché credevo potesse fare altro anche se non ha quell’esperienza e quel profilo. Non ero entusiasta al suo arrivo, però non ha dato niente di suo e anche nelle dichiarazioni non mi è piaciuto.”