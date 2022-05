Brovarone: “Disincantato da Commisso. Basta numeri, a Firenze si vuole parlare solo di calcio”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le parole del Presidente Rocco Commisso dopo la conferenza di oggi. Ecco le sue parole: “Oggi Commisso mi ha disincantato. Il Presidente ha usato meno veemenza del solito, nelle sue parole si leggeva una perdita di entusiasmo. Oggi si è parlato solo di numeri, a Firenze invece si vuole parlare solo di calcio. Non si può non considerare questo suo problema di salute, fa la differenza, ma in tante sue parole ho letto una frenata. Il settore tecnico ha fatto un grande regalo al Presidente, lui ha smorzato gli entusiasmi”.

