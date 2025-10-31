Brovarone duro “I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti”

Sul momento complicato della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana l’intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone, che non ha risparmiato critiche alla società e al presidente Rocco Commisso.

“Non è possibile che, in questa situazione, tutti gli allenatori vadano via da qui dilaniati e infuriati, così come i giocatori. Ci sono delle cose folli, ma vi rendete conto che siamo la peggior difesa del campionato? Qualcosa non torna. Società? I Della Valle ci hanno distrutto, ma Firenze non ha mai amato Commisso”, ha dichiarato Brovarone.

L’intermediario è poi entrato nel merito delle responsabilità: “Fin dai primi mesi, da quando è arrivato, ha creato una guerra contro chiunque. Ogni critica nei confronti di una situazione negativa della squadra era messa a tacere. Qui la Fiorentina doveva essere riportata ai vertici nel giro di pochi mesi, secondo i piani del club. Era un programma ben fatto, invece adesso il colpevole di tutto è Daniele Pradè”.

Brovarone ha infine commentato le parole del direttore sportivo viola: “Vive le partite a livello emotivo in modo spropositato. Neanche riesce a stare in tribuna. Non la penso come lui, ma ha comunicato bene e ha fatto bene a dire che è vita o morte. Soltanto da una vittoria si può ripartire”.