Brovarone duro: “La Fiorentina non ha un straccio di gioco, Pioli non ha dato nessuna organizzazione”

A Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone per parlare della sconfitta della Fiorentina contro la Roma: “Siamo in un vicolo buio dove non c’è una traccia di organizzazione di gioco perché si va con Kean contro tutti che da solo non può fare nulla, per il resto la squadra è in difficoltà fisica ed in tutte le zone di campo. La Fiorentina è una squadra molle che ha perso sempre in casa e non si può andare avanti così con tre punti in 6 gare. Adesso bisogna arrivare all’allenatore perché tutte le discussioni lasciano il tempo che trovano perché i giocatori non ci sono proprio sia chi è arrivato che chi c’era già.”

Prosegue: “Gosens ha fatto una partita tremenda e non possiamo giocare con due mediani come Mandragora e Nicolussi che non possono reggere il centrocampo da soli. La Roma di oggi era battibile perché non mi ha impressionato affatto e siamo stati sfortunati. Si stanno provando tanti moduli, ma il risultato è sempre lo stesso, quindi bisogna essere lucidi e cominciare a prendere decisioni di un certo tipo per uscire da una situazione gravissima. La Fiorentina ha dei buoni giocatori, ma ora tutti vivono in un mecanismo che non funziona e che rende la Fiorentina inguardabile.”