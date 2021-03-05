Brovarone: "Mi piace l'esuberanza di Commisso. Gli pseudo tifosi..."

Bernardo ha parlato della situazione in casa viola.

L'opinionista Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno del momento delicato che sta vivendo la Fiorentina.

Ecco le sue parole: "La situazione della Fiorentina è molto complessa. Alla gente interessa il pallone, i risultati della squadra. Il presidente Commisso per me resta il "balocco", mi piace la sua esuberanza. E' una persona che si è costruita da sola. Bisognerebbe inginocchiarsi davanti a queste persone, ne comprendo anche la permalosità. Il segnale mandato da lui con la creazione del centro sportivo è sinonimo di familiarità. I tifosi viola non esistono più, credo che Commisso consideri la squadra migliore dei risultati che sta ottenendo. Per andare in Serie B servirebbero delle particolari condizioni, ci sono tanti pseudo tifosi che non vedono l'ora che la Fiorentina retroceda".