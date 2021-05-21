Brovarone esalta Maleh: "Sono rimasto impressionato dalla sua padronanza: gioca con enorme consapevolezza"

Le parole di Bernardo Brovarone sul futuro centrocampista Viola, Youssef Maleh

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno commentando l'acquisto Viola Youssef Maleh che si sta rendendo protagonista nella rincorsa alla Serie A del Venezia. Ecco le sue parole:

"Complimenti alla Fiorentina per essersi assicurata Maleh. Gioca con una consapevolezza enorme: ha bel piede sinistro, centrocampista puro con l'occhio vispissimo. Inoltre, mi ha impressionato la sua facilità di stare dentro la partita, la padronanza che ha. Ha le potenzialità per diventare un giocatore importante"

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