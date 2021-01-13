Brovarone: "Fossi in Rocco oggi esploderei contro l'arbitro. Squadra spumeggiante con Vlahovic"
Le parole di Bernardo Brovarone nel post-partita di Fiorentina-Inter ai microfoni di Radio Bruno
Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, è intervenuto nel post partita di Fiorentina-Inter ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
COMMENTO SULLA PARTITA "Questa era una partita che ti dovevi giocare a faccia aperta e la formazione del primo tempo non ha dato spensieratezza alla squadra. Non è un caso che da quando è entrato Vlahovic la squadra è diventata spumeggiante ".
ARBITRAGGIO "L’Inter ha sbagliato tanto ma se fossi Rocco oggi esploderei contro l’arbitro che ha aiutato l’Inter in molti modo. Massa non mi è piaciuto proprio per niente e io non parlo mai degli arbitri e mi farebbe piacere rivedere il fallo subito da Vlahovic alla fine".
VALUTAZIONE SULLA SQUADRA "Penso comunque di un miglioramento in corso in vari giocatori in tutti i reparti e mi farebbe un immenso piacere vederli fiorire grazie al lavoro di Prandelli. Adesso mi auguro che la squadra vada a giocarsela con sfrontatezza a Napoli".
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