"Fiorentina in crisi? A Firenze vuoto di potere, il Presidente. Non basta un messaggino"

Analisi dura di Bernardo Brovarone: squadra senza identità, centrocampo in sofferenza, società assente, Gudmundsson e Kean non incidono

A fine partita l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

"E' molto difficile fare un'analisi. Questa è una squadra male assemblata. L'allenatore non riesce a farsi capire evidentemente. Non si vede personalità, oggi si sapeva che non sarebbe stata una gara facile ma l'identità non esiste, non mi piace neppure l'atteggiamento di qualche giocatore"

"Dodo nervoso? lui ha una situazione di scontro con la società. Non va bene, dovrebbe farsi rappresentare dal procuratore e pensare a giocare"

"Tutti noi probabilmente abbiamo sopravvalutato questa squadra ma fare un campionato dignitoso e puntare alla vittoria di Conference era ed è il minimo. Sono preoccupato, a centrocampo abbiamo subito il centrocampo di Cagliari, Torino, Pisa, onestamente non è possibile".

"Inoltre non ci nascondiamo, abbiamo un vuoto di potere importante, il Presidente, non bastano un messaggino o una telefonata alla squadra, si deve far sentire all'esterno"

"Gudmundsson poi è un problema. Gli è stato chiesto di far la differenza, si puo aspettare tutta la vita, lui è questo"

"Siamo sicuri che questa squadra abbia le palle per reagire? Ormai siamo abituati a questa mediocrità. La Fiorentina ha mezzi economici super ed una città super e siamo di nuovo qui ad interrogarci su tutto"

"Kean gioca da solo, sembra debba essere il salvatore della patria. Su Pioli sto in un angolo perché il mio parere l'ho dato a Giugno ma questa vi sembra 'Squadra'?".