Brovarone: "Fagioli ha tutto per essere un campione, ha alzato il livello di qualità esponenzialmente"

L'intermediario di mercato ha parlato di Fiorentina e singoli

A Radio Bruno Bernardo Brovarone ha parlato di vari temi del mondo viola: "Credevo che Paratici andasse su una figura più esperta ed affascinante proprio perché so che lui è un dirigente visionario. Grosso mi va bene, non è uno scappato di casa solo che pensavo si optasse per qualcuno che potesse stuzzicare di più il pubblico. Mi pare sia un'operazione simile a quando si prese Italiano o Palladino."

Su Fagioli: "Tecnicamente ha tutto, veniva da una vera catastrofe personale che non va tralasciata poi Vanoli gli ha cambiato ruolo e abbiamo visto di cosa sia capace."

Su Kean: "Non ha mai tradito in campo ed è quello che conta. Ha avuto un'annata dura, ma lo terrei mettendolo in un contesto dove lui è il re. Se ci riesci avrai un attaccante fortissimo."