Brovarone sicuro: “Sottil è un giocatore da Juventus, ma si sente il più forte e vuole essere il titolare”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato anche della situazione riguardante Riccardo Sottil, l’esterno della Fiorentina che ha diversi alti e bassi:

“Sottil ha un problema molto chiaro secondo me, si sente il più forte di tutti, ed è per alcuni aspetti, uno dei più forti in circolazioni su certi aspetti, lanciato non lo fermi mai. Lui naviga tra titolarità e panchina, ha bisogno di sentirsi titolare e sentirsi caricato dall’ambiente. Pradè, che vuole Berardi da tutta la vita, quando poteva spendere per un esterno, ha deciso di non farlo per non “uccidere” Sottil su cui crede tantissimo. Non è partito cosi male Sottil, partito benino ed ha palesato alcuni limiti che lui ha.

Adesso è fuori dalla sua mentalità, per me sta già pensando che a luglio che si allenerà con un’altra squadra, per me lui dirà che vuole andare via definitivamente, oppure magari ha un rapporto meraviglioso con Italiano e Pradè e quindi non ci saranno problemi di questo genere. Se il Sassuolo vende Berardi e prende Sottil lui fa grandissime cose, in una squadra dove non ci sono pressioni e sarebbe tranquillo, può giocare nella Juventus per come lo vedo io”