Brovarone: “Stiamo tornando. Italiano è stato massacrato a Empoli, ma i cambi erano giusti”

Nel dopo partita del Pentasport ha parlato l’opinionista Bernardo Brovarone:

“La partita di Empoli è stata per noi una grande ferita che ci ha fatto crescere. Se i dirigenti continuano così possiamo fare una grande crescita. Guardate l’investimento per Gonzalez fortemente voluto da Pradè: è stato l’esempio di un innalzamento dell’asticella. Stiamo tornando dove ci compote. Oggi la squadra è stata aggressiva e volenterosa e adesso siamo al quinto posto e oggi viene fuori un messaggio chiaro: la costruzione di una nuova squadra. Italiano? A Empoli è stato massacrato per i cambi, ma quelli erano le sostituzioni da fare”.

NEL DOPO PARTITA HA PARLATO MALEH