Brovarone: "È allucinante andare avanti così: Pioli non può restare un giorno in più!"

Brovarone esplode dopo il 3-0 subito dalla Fiorentina contro l’Inter: invoca l'esonero di Pioli e critica l'immobilismo della società

Bernardo Brovarone non usa mezzi termini dai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo la pesante sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter. Un 3-0 che lascia strascichi profondi e accende la contestazione tra i tifosi viola.

“Andare avanti così è allucinante – sbotta Brovarone – non è concepibile continuare con Pioli. Ogni partita si cambia formazione, quattro o cinque giocatori diversi ogni volta. Ha fatto fuori il capitano e la squadra non ha più identità.”

L’opinionista critica aspramente anche i singoli:

“Kean fa fatica persino a girarsi, e oggi non mi è piaciuto nemmeno come atteggiamento. Non può giocare da solo. Gudmundsson passeggia, senza rabbia né agonismo. Queste partite non si possono vedere: non interviene nessuno, si fanno solo chiacchiere e si continuano a prendere tre gol da chiunque.”

Brovarone chiede decisioni immediate:

“Servono ordine e provvedimenti subito. Questa non è una squadra da retrocessione, ma dopo così tante partite bisogna avere il coraggio di fare analisi sincere anche su diversi calciatori. Fiorentina–Lecce diventa una finale, ma non concepisco che domani Pioli sia ancora al campo d’allenamento. Serve un allenatore nuovo che dia la scossa.”

Lo sfogo si conclude con una stoccata alla società:

“Pioli andava esonerato almeno tre partite fa. Ma quali risultati giustificano ancora la sua permanenza? Allena da trent’anni e ha avuto una sola stagione buona. La Fiorentina è allo sbando, ovunque ti giri. Un presidente assente, un direttore sportivo che si fa fatica ormai definire tale, un direttore generale inesperto. Non so però quanta voglia abbia il presidente di cambiare davvero questa situazione.”