23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Brovarone netto:” Pioli non è quello che serviva alla Fiorentina. A Firenze serve gente come Mourinho o Sarri.”

Le parole dell'intermediario di mercato Bernardo Brovarone che ha commentato l'avvio complicato della Fiorentina

Intervenuto durante l’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno, l’intermediario di mercato Bernardo Provarone ha parlato del brutto avvio della Fiorentina in questa stagione.

Sulla scelta su Pioli:
“Pioli per me non è quello che serviva alla Fiorentina in questo momento, a me non piace.Ad una piazza come Firenze serve gente che la faccia infiammare, come Mourinho o Sarri.
Pioli è più adatto ad una squadra superiore, come il Napoli, costruita per vincere, bravo a creare un legame stretto con i calciatori.
Io se penso alla Fiorentina penso ad una burrasca più totale. Questa è una città di pazzi scatenati e Pioli non c’entra niente.
Per me questa è una squadra che ha bisogno di 2/3 figure internazionali di livello.
E poi un investimento su un allenatore.”

Su Piccoli:

