Brovarone netto:” Pioli non è quello che serviva alla Fiorentina. A Firenze serve gente come Mourinho o Sarri.”

Intervenuto durante l’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno, l’intermediario di mercato Bernardo Provarone ha parlato del brutto avvio della Fiorentina in questa stagione.



Sulla scelta su Pioli:

“Pioli per me non è quello che serviva alla Fiorentina in questo momento, a me non piace.Ad una piazza come Firenze serve gente che la faccia infiammare, come Mourinho o Sarri.

Pioli è più adatto ad una squadra superiore, come il Napoli, costruita per vincere, bravo a creare un legame stretto con i calciatori.

Io se penso alla Fiorentina penso ad una burrasca più totale. Questa è una città di pazzi scatenati e Pioli non c’entra niente.

Per me questa è una squadra che ha bisogno di 2/3 figure internazionali di livello.

E poi un investimento su un allenatore.”

Su Piccoli: