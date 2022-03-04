Brovarone: "Italiano e Pradè volevano Berardi, incomprensibile come la Fiorentina non l'abbia preso"

L'intermediario di mercato fiorentino, Bernardo Brovarone, ha parlato della situazione in casa viola tra la Juventus e il Verona

Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, del presente e del futuro

Ikonè questo gol non lo sbaglierà più nei prossimi 40 anni, se lo ripete 400 volte la mette sempre all'angolino, è è stato troppo perfetto che l'ha buttata sul palo. Da qui alla fine del campionato farà dai 6 agli 8 gol. Segnerà tantissimo in area. Deve battere anche le punizioni da vicino, è letale, da lontano può battere Biraghi, ma che abbassi la cresta adesso Biraghi (ride ndr)

Nico Gonzalez ha giocato con la nazionale anche da prima punta, adesso gioca davvero lontano dalla porta. I nostri esterni giocano troppo distanti dalla porta, sono tutti esterni che se cambi modulo fanno il loro dovere in zona gol, non puoi pretendere 15 gol da chi gioca sulla linea di porta sotto la tribuna. Io giocherei con il 4-2-3-1 con Nico Gonzalez sulla destra, Ikonè trequartista e Sottil a destra. Italiano non può lamentarsi se gli esterni non fanno gol, giocano troppo lontani.

Sono due giocatori che Pradè voleva alla Fiorentina da tre anni, Berardi e De Paul. Italiano voleva Berardi, solo lui. La società dicono che abbia offerto 15 milioni per Berardi, una cifra non all'altezza. Lui era veramente per tutti il migliore, è incomprensibile perchè non sia stato preso. Cabral ha un tiro che fa spavento, quasi meglio di Diego Costa su questo, gli si deve concedere un po' di tempo per inserirsi

Su Berardi la Fiorentina non mi è piaciuta, andava fatta, l'allenatore aveva convinto il giocatore, aveva una forza incredibile, fa fare il salto triplo. Commisso non avrebbe mai venduto Vlahovic a gennaio se non avesse avuto altri pensieri, mi arrivano voci da una settimana che la Fiorentina è in vendita. Commisso non si aspettava tutto quello che è successo, con questa intensità, era pronto a fare tante cose ma ha avuto dei no sempre dai soliti noti, io sono dalla parte di Commisso, qualcuno mi ha detto che sia stata già venduta a Pif, un direttore sportivo mi ha confermato che sia in vendita. Per gli arabi Firenze è eccezionale, so che davvero vogliono una società in Italia. Da quanto mi risulta sta prendendo corpo veramente, Commisso vuole lasciare. Il problema è politico, non c'entrano i tifosi" conclude Brovarone.

CECCARINI PARLA DI BERARDI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/ceccarini-berardi-opzione-non-piu-praticabile-la-fiorentina-ha-preferito-ikone-per-leta/167809/