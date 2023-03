Brovarone applaude: “Pradè è stato bravissimo a costruire questa Fiorentina, questa squadra ha valori”

L’intermediario di mercato fiorentino, Bernardo Brovarone, ha parlato a Radio Bruno delle tematiche di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Retegui è un ragazzo di caratteristiche fisiche importanti e molto generoso, fa del corpo una prerogativa importante. Ritengo che in questa penuria di attaccanti ce n’è uno che è il migliore ma ancora non ha dimostrato: Pinamonti. Un altro giovane molto bravo secondo me che è Colombo perchè sennò si va su Scamacca e tutti quei nomi che abbiamo sempre fatto.

Cabral? Un giocatore che stava facendo un percorso pieno di insidie all’interno del calcio italiano. Anche come corre oggi è proprio diverso, un ragazzo molto apprezzabile: piace a tutti anche agli stessi tifosi e non è facile. La scelta più difficile che la Fiorentina dovrà fare per il futuro.

Jovic? Per me Jovic non ha senso considerarlo un centravanti, un giocatore atipico per certi aspetti e incompiuto perchè nel calcio c’è molto altro rispetto ai piedi. Io lo dissi quando arrivò: un ragazzo particolarissimo, deve sentire la fiducia e deve sentirsi importante. Indolenza caratteriale, ma gli sforzi li deve fare pure il giocatore non può essere sempre coccolato. Oggi con Cabral si è accesa una luce e finalmente: la Fiorentina si augura che continui così soprattutto per il futuro perchè toglierebbe tanti problemi. Personalmente ti dico di no (non ripartirei da Cabral) ma so che chi l’ha comprato (Pradè) ne era innamorato e ne parlavano da tanto. Auguro a Cabral di determinare, in una stagione in cui la Fiorentina ha delle opportunità pazzesche. Pradè è stato bravissimo a costruire questa Fiorentina, ha messo in piedi una squadra di valore

Percorso della Fiorentina? Dicevo sempre che questa è una squadra incompiuta come valori perchè non c’era un giocatore non valorizzato. Io sull’allenatore mi sono fatto diverse domande perchè secondo me è il vero motivo dell’incompiutezza. Ci ha capito il giusto fino ad un mese fa. Poi ha mollato l’integralismo: si sarà reso conto di ciò che stava accadendo ma secondo me la Fiorentina ha anche iniziato a correre e così ha pure compensato qualche errore che si commette a ritmi blandi. Hanno iniziato ad accendersi quasi tutti i giocatori.

