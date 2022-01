Brovarone su Biraghi: “Non sono due gol su punizione che ti insegnano a difendere, non è campione”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA PER LEGGERLO TUTTO INTEGRALMENTE) Bernardo Brovarone ha parlato anche di Biraghi: “Quello che sta facendo oggi lo faceva anche prima, il problema sono i cross, che molto spesso li tira addosso agli avversari, non ho nulla contro di lui, ma a me piacciono i grandi giocatori e lui non lo è. Non sono due gol su punizione ti insegnano a difendere, a me lui come calciatore non piace, nonostante gli riconosco l’attaccamento alla maglia. Se vai con lui contro grandi squadre in Europa ti asfaltano” conclude Brovarone.