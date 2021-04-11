Brovarone: "Manca attenzione e mancano le direttive. Sembra che..."
Brovarone ha parlato anche della coppia d'attacco della Fiorentina.
Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno Toscana della sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Queste le sue parole: "Dobbiamo arrenderci alla realtà dei fatti, la squadra viola a momenti che ti dà la sensazione di essere completamente smarrita e poi arrivano i gol dell'attaccante serbo Vlahovic ma per il resto è anarchia pura. Sono convinto che la mancanza del rifermento sia dell'allenatore, non ce l’hanno e dopo tutto questo valzer di tecnici molti non sanno che pesci prendere. Manca l’attenzione e mancano le direttive. Sembra che i giocatori non abbiano energie e forse anche il desiderio… Un aspetto positivo è stato il gioco d’attacco fra Kouamè e Vlahovic che finalmente hanno giocato vicini e mi sono piaciuti. Sono convinto che l’errore sia stata la conferma di Iachini a inizio anno per cui molti giocatori hanno capito che non avrebbero potuto sognare in grande. Dragowski? E’ strepitoso fra i pali ma fuori dalla porta deve ancora migliorare tanto".