Brovarone: "Manca attenzione e mancano le direttive. Sembra che..."

Brovarone ha parlato anche della coppia d'attacco della Fiorentina.

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Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno Toscana della sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Queste le sue parole: "Dobbiamo arrenderci alla realtà dei fatti, la squadra viola a momenti che ti dà la sensazione di essere completamente smarrita e poi arrivano i gol dell'attaccante serbo Vlahovic ma per il resto è anarchia pura. Sono convinto che la mancanza del rifermento sia dell'allenatore, non ce l’hanno e dopo tutto questo valzer di tecnici molti non sanno che pesci prendere. Manca l’attenzione e mancano le direttive. Sembra che i giocatori non abbiano energie e forse anche il desiderio… Un aspetto positivo è stato il gioco d’attacco fra Kouamè e Vlahovic che finalmente hanno giocato vicini e mi sono piaciuti. Sono convinto che l’errore sia stata la conferma di Iachini a inizio anno per cui molti giocatori hanno capito che non avrebbero potuto sognare in grande. Dragowski? E’ strepitoso fra i pali ma fuori dalla porta deve ancora migliorare tanto".