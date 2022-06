Brovarone: “Pradè non sta facendo il mercato che avrebbe voluto fare, è frenato da Commisso”

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul calciomercato della Fiorentina:

“Un anno e mezzo fa secondo me Commisso avrebbe già rinnovato Italiano e riscattato Torreira, le sue parole sono state chiarissime, leggo in lui dei passi indietro, non vuole più costruire ma assestarsi, chi farà il mercato sarà in gamba, andare veloci su un giocatore bravino a parametro metro ma avevi già il perno di tutto.

La Fiorentina modellerà la sua base significativa ma secondo me senza nessun volo pindarico. Il ragionamento che fa la Fiorentina su Torreira non fa una piega, non può costare 15 milioni un giocatore a 12 mesi dalla scadenza, è normale chiedere uno sconto, sono stati dei pazzi all’Arsenal a dare in prestito con diritto di riscatto Torreira senza avergli prima rinnovare il contratto. Ho paura che la Fiorentina si voglia assestare e non voglia fare il salto di qualità.

La Lazio, che è molto simile a noi, ha preso Marcos Antonio, sta prendendo Carnesecchi e Romagnoli, questi sono i giocatori che deve prendere una società che vuole accorciare il gap con le grandi, noi stiamo tornando a fare qualche passo indietro. Io ho trovato Commisso svuotato, poco voglioso di andare a scontrarsi, la parte legata la business gli è stata bruciata, da quando che risulta a me Commisso non da nemmeno una sigaretta a Nardella per la parte commerciale dello stadio, questa è una mia opinione, come penso che la Fiorentina farà una bella squadra, ma non farà una squadra aggredendo il mercato

Jovic è un grande talento, ma ha una testa che non gliela gestisci, Pradè e Burdisso sanno quelli che davvero ci farebbero fare il salto di qualità, capisco le critiche a Pradè che sta facendo l’aziendalista, ma vi garantisco che le sue competenze sono molto alte, molto di più di quelle che la gente immagina, lui è frenato da uno slancio che ci sarebbe potuto essere ma adesso siamo in una situazione che non verrà mai raccontata. I tifosi però possono stare tranquilli perchè dei valore ce li abbiamo. Quelli che sono arrivati a gennaio hanno bisogno di tempo per essere valutati”

