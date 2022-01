Brovarone: “Fiorentina aveva rinnovato Vlahovic quando non giocava, agenti chiesero un milione”

Nel corso del Pentasport l’intermediario Bernardo Brovarone ha raccontato un retroscena sul rinnovo di Vlahovic: “La Fiorentina aveva trovato un accordo con Vlahovic quando ancora non stoppava il pallone. Il club avrebbe adeguato il contratto da 750.000 € a 1.250.000€. Gli agenti, nonostante Vlahovic stesse giocando male, hanno chiesto un milione di commissioni. Commisso per me ha fatto bene a tenere duro perchè quella richiesta era folle e fuori da ogni logica”.

LA POLIZIA INDAGA PER LO STRISCIONE CONTRO COMMISSO