Brovarone sicuro: “Va preso un portiere, un terzino destro e un terzino sinistro. Cabral sarà titolare”

L’intermediario fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della partita contro la Juventus, queste le sue parole:

“E’ stata una settimana fastidiosa, è inspiegabile quello che è accaduto, non sono riuscito a trovare delle parole dopo quello che abbiamo visto ma passa tutto in cavalleria, domani c’è la Fiorentina. Non sono positivo, sono positivo solo sulla reazione della squadra, spero che riusciamo ad arrivare in Europa anche guardando le altre, la sfida tra Torino e Roma è molto interessante e ci potrebbe dare un ulteriore spinta verso l’Europa.

A me manca Commisso, è colui che ha costruito tutto e manca da troppo tempo, ha il motore acceso ed è il mio presidente. Credo che abbiamo speso, penso che la struttura societaria sia migliorabile ma che lui sia fondamentale per noi. Davanti a Prade c’è Barone, per me deve essere totale libertà d’azione di Pradè, per chi ha questo compito è importante avere campo libero. Su questo bisogna migliorare.

Spero che Commisso torni fra noi, vederlo in casa, in trasferta, a guardare le ragazze, la primavera, è una roba meravigliosa. Lui ha fatto dei grandi proclami di ogni genere, a partire dagli agenti, poi ha capito che le cose sono veramente difficili. Su Vlahovic come si fa a criticare una cessione del genere, a giugno sarebbe stato vicino alla scadenza, ha portato 80 milioni, saresti stato ostaggio di lui e del suo procuratore

Noi siamo sulla scatole a tutti, perchè si passa il giorno a prenderci in giro a tutti, quindi se qualcuno deve farci uno sgarro ce lo fa.

Secondo me Cabral dopo il ritiro sarà un giocatore nuovo, più incisivo, l’attaccante della Fiorentina del futuro, se la società non compra un terzino sinistro mi arrabbio, per me va preso un portiere, un terzino destro e un terzino sinistro, poi possiamo anche restare cosi. Quarta per me può giocare anche terzino, Igor è il primo che terrei”

CECCARINI RIVELA IL FUTURO DI ODRIOZOLA