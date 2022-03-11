Brovarone: "Pedro andava aspettato, ora costa 25 milioni. Vorrei rivedere Kouame in viola, con Italiano"

Dei temi di calciomercato ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno Toscana

L'intermediario tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno anche di Pedro e Kouame. Queste le sue parole:

"Cabral? Mi piace tanto se ritrova la forma che aveva in Svizzera può farci divertire. Kouame? Mi piacerebbe vederlo con un altro allenatore e sereno. Ci farei un altro tentativo su di lui. Alvarez e Nunez hanno un talento incredibile, sono giocatori che prenderei subito. Pedro andava aspettato, in Brasile ci sono offerte da 25 milioni"

LE ALTRE PAROLE DI BROVARONE

https://www.labaroviola.com/brovarone-prade-voleva-de-paul-la-fiorentina-puo-seguirlo-ancora-perche-sta-andando-male-in-spagna/168631/