Brovarone avverte: "Siamo già in ritardo per il rinnovo di Castrovilli, anche se lui mi fa arrabbiare"

Bernardo Brovarone ha parlato di tante situazioni legate alla Fiorentina, da Ikonè a Castrovilli passando per Nico Gonzalez e Cabral

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Radio Bruno nella settimana che porta alla sfida tra la Fiorentina e il Bologna, le sue parole:

Il Bologna ha un allenatore che ha dimostrato di essere limitato tantissimo, l'ambiente del Bologna era veramente bello, il livello di tanti giovani che hanno è alto, non è mai banale incontrare il Bologna. Se avessimo vinto contro la Juventus ci sarebbe stato un altro clima contro il Verona, il pareggio contro di loro ci sta, sono una squadra di valore.

Ikonè? Lo ridico ancora ce ne dimentichiamo, è fortissimo sui calci piazzati. Cabral deve fare un percorso che lo vedrà in certi momenti anche essere vice Piatek, anche e soprattutto se continua a segnare. Mettere Cabral domenica al posto di Piatek avrebbe dato meno garanzie. Nico Gonzalez è molto bravo di testa.

Castrovilli mi fa arrabbiare, lo abbiamo visto giocare da campione vero contro il Sassuolo, le gambe gli giravano a duemila, mentre poi contro la Juventus è scomparso, per me è un problema di crescita umana del ragazzo. Sul suo rinnovo per me siamo in allarme rosso, oggi lui ti potrebbe chiedere tanto dopo qualche partita buono, il Napoli di turno te lo verrebbe a prendere, fossi un dirigente del Napoli lo prenderei subito, il calcio funziona cosi, ha 24 anni, a 26 anni va in scadenza. Ti devi muovere adesso, il calcio adesso funziona cosi, non è colpa dei procuratore, funziona cosi, il calcio è cambiato vedi Mbappè al Psg che è stato fatto arrivare a scadenza"

VIVIANO CONTROCORRENTE

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