Brovarone: “La Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. Amrabat voleva l’Atalanta”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno delle varie situazione di mercato in casa Fiorentina, le sue parole:

“Per Berardi non so quale sia la situazione in questo momento, quello che so per certo è che qualche settimane fa la Fiorentina ha offerto 15 milioni di euro per Berardi al Sassuolo. Il calciatore in estate voleva venire a Firenze ma purtroppo non è stato trovato l’accordo con il Sassuolo. Amrabat? In estate credo che ci sia rimasto male per non essere andato all’Atalanta, una trattativa saltata proprio perchè non si sono messe d’accordo all’ultimo le due società. Ikonè? Non capisco tutta questa fretta di prendere un esterno di piede sinistro, abbiamo Sottil che credo non la stia prendendo benissimo questa scelta” conclude Brovarone.

