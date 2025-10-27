Brovarone: “Se Mandragora non rinnova il club proverà a venderlo a gennaio, Dodo andrà via a zero”.

Interrogato ai microfoni de “Il Pentasport” l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato della situazione dei rinnovi di Mandragora e Dodò che sono casi spinosi in casa Fiorentina.

Sui rinnovi della Fiorentina:

“Ogni situazione è una storia a parte, non sono 6-7 partite di campionato a cambiare i numeri pattuiti. Mandragora avrebbe dovuto rinnovare a settembre, secondo me se il Betis alzava l’offerta la Fiorentina lo dava subito. La Fiorentina poi ha alzato la proposta, la strategia è anche il silenzio. L’unica cosa che la Fiorentina può fare è provare a venderlo a gennaio. Dodò è rappresentato da Giuliano Bertolucci che è un pezzo grosso.

Lui era imbufalito con la Fiorentina, mi raccontano che la Fiorentina da Dodo guadagnerò zero.

Poi c’è stata una proposta e l’entourage ha sparato una cifra fuori mercato più le commissioni per gli agenti

Per me la Fiorentina fa benissimo a non accontentare Dodo secondo me la Fiorentina intorno ai 2.5 ci è arrivata ma l’entourage avrà chiesto quasi il doppio“.