Brovarone: "Il Porto ha avuto cinque offerte per Oliveira"

Brovarone ha detto che la Fiorentina è in vantaggio rispetto agli altri club per Oliveira.

Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno Toscana del centrocampista del Porto accostato alla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "So che al Porto sono arrivate 5 offerte per il centrocampista Oliveira anche dalla Roma. La Fiorentina in questo momento sono avanti a tutti. L’offerta della viola è di 15 e con dei bonus però si può chiudere a 20 milioni complessivi. Ha avuto una maturazione completa e sarebbe un grande colpo".

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