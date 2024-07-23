Nazione: “Lovric-Fiorentina resta la distanza, ballano 4 milioni tra domanda ed offerta”

Settimana calda in casa Fiorentina

Si prospetta una settimana calda, soprattutto nel centrocampo più nevralgico e scoperto della Fiorentina. Palladino freme da Preston per avere notizie positive, e la società viola continua a tessere la propria tela per un paio di centrocampisti. Ieri Lovric è arrivato nel ritiro dell’Udinese. Grandi sorrisi, ma anche la consapevolezza di aver chiuso il ciclo friulano. E’ un altro di quelli che verrebbe di corsa, ma ancora ballano 3-4 milioni tra gli 8 offerti dalla Fiorentina e gli 11-12 che chiede l’Udinese. Lo scrive La Nazione.

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