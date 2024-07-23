Il dt dell'Udinese fa chiarezza su Lovric: "Nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere"

Le parole del direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato così dal ritiro dei bianconeri su alcuni giocatori al centro delle voci di mercato. Tra questi anche Lovric che da qualche g...

Le parole del direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato così dal ritiro dei bianconeri su alcuni giocatori al centro delle voci di mercato. Tra questi anche Lovric che da qualche giorno è accostato alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Per quanto riguarda Lovric, Bijol e Samardzic, ammetto che sono tanti i calciatori sui quali ci chiedono informazioni, non sono i tre citati. Vorremmo tenere i più importanti ma qualora qualcuno presentasse un'offerta congrua ci sederemo a parlarne. Di sicuro noi non li offriamo ad altri e non abbiamo la necessità di venderli. Ci sono state richieste di informazioni ma non c'è ancora niente di concreto. Bijol non ha prezzo, quando non lo vuoi vendere non puoi fissarne uno per cederlo. Ascolteremo le offerte ma è un nostro leader, noi lo vorremmo tenere".

LE PAROLE DI DARIO NARDELLA

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