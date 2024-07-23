Pruzzo sicuro: "Gonzalez non è incedibile, con 30 milioni trovi giocatori più forti di lui"

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha snocciolato oggi vari temi sulla situazione legata al mercato dei viola

Su Lady Radio l'ex bomber Roberto Pruzzo ha parlato della Fiorentina e del suo mercato: "Beltrán non può fare la prima punta in Italia, è un giocatore che ha bisogno di qualcuno vicino con cui giocare. Credo che lui possa rendere meglio se gioca con una punta fisica che fa il lavoro sporco".

Su Nico: "Non è incedibile, non parliamo di un fenomeno. Nico è un buon giocatore, ma niente di più. Credo che se arrivasse l'offerta giusta partirebbe subito. Con 30 milioni lo puoi sostituire bene, ci sono giocatori più forti a quel prezzo, chiaramente li devi reinvestire."

Su Ikoné: "A Firenze ha sempre fallito, ha fatto male ogni volta che ha giocato, non ha mai reso come avrebbe dovuto, però adesso c'è un nuovo allenatore e magari si può rilanciare."

Su Lovric: "La Fiorentina non ha centrocampo, ci vogliono almeno 3 pezzi di valore per fare una mediana seria. Lui non risolve nessun problema, capiamoci. Lovric è un giocatore normale, si può prendere se costa sotto i 10 milioni come rimpiazzo".

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