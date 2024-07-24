Labaro Viola

Corriere dello Sport: “Lovric nome caldo ma l’Udinese chiede 12 milioni, la Fiorentina non va oltre i 6”

Ballano 6 milioni tra domanda ed offerta, troppi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 08:45
Corriere dello Sport: “Lovric nome caldo ma l’Udinese chiede 12 milioni, la Fiorentina non va oltre i 6” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Udinese
Lovric
Condividi

Sandi Lovric è un nome caldo per la mediana della Fiorentina, in attesa di ulteriori sviluppi. Palladino lo ha esplicitamente chiesto all'area tecnica viola, nonostante permanga una certa distanza con l'Udinese fra richiesta e offerta. 

I friulani chiedono 12 milioni, mentre l'offerta viola non va oltre i 6. Una distanza corposa, almeno in questo momento, per un calciatore che andrebbe a coprire la zona mediana di centrocampo affiancata dai due esterni. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok