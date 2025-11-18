Nazione: “Fiorentina su Lovric, ma sul taccuino di Goretti che anche Tessmann. Occhio a Martel”

Una cessione illustre agevolerebbe il lavoro di Goretti, che nel frattempo ha acceso i fari sul centrocampista che manca a Vanoli. Un profilo di sostanza e muscoli. I nomi che circolano non sono nuovi. Tessmann (sbocciato proprio con Vanoli a Venezia) oggi pare inavvicinabile dopo le schermaglie estive con l’agente. E’ diventato titolare nel Lione.

Discorso diverso per Sandi Lovric, che la titolarità nell’Udinese l’ha persa e potrebbe essere giunto per lui il momento di cambiare aria. Nei pensieri viola continua a esserci anche Eric Martel, centrocampista moderno del Colonia il cui contratto è in scadenza a giugno. La Fiorentina ci sta lavorando da tempo. Ormai è (quasi) tempo di agire. Lo scrive La Nazione.