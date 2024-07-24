TMW, Lovric piace a Palladino: l'Udinese chiede 12 milioni di euro. Fiorentina per ora non affonda il colpo

Sandi Lovric è una delle idee di mercato della Fiorentina, club che in questi giorni è al lavoro per acquistare almeno due centrocampisti nel giro di qualche giorno. Il calciatore sloveno classe '98 p...

Sandi Lovric è una delle idee di mercato della Fiorentina, club che in questi giorni è al lavoro per acquistare almeno due centrocampisti nel giro di qualche giorno. Il calciatore sloveno classe '98 piace alla dirigenza gigliata e all'allenatore Raffaele Palladino e negli ultimi giorni sono stati approfonditi i contatti per capire quali sono i termini economici della trattativa. L'Udinese, club legato a Lovric da altri tre anni di contratto, fa una valutazione del cartellino del centrocampista sloveno di circa dodici milioni di euro: la Fiorentina non ha affondato il colpo, la ritiene - per ora - una valutazione troppo alta. Ma il centrocampista sloveno è calciatore da monitorare per la mediana viola, insieme a Colpani e Casadei. A scriverlo è TMW.

BARAK A SPORTMEDIASET: “PALLADINO MI HA CHIAMATO SUBITO, LA SUA PREPARAZIONE CI RENDERÀ PRONTI PER LA STAGIONE”

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