Di Marzio: "Fiorentina scatenata, previsti incontri con Monza e Udinese per Colpani e Lovric"

Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina nelle prossime ore affonderà il colpo per il trequartista del Monza e per il mediano dell'Udinese

Gran lavoro in casa Fiorentina per rinforzare la rosa che avrà a disposizione Raffaele Palladino la prossima stagione. Dopo aver salutato Milenkovic e aver accolto Pongracic, la dirigenza viola ancora si ferma, e ha in programma nuovi appuntamenti con Monza e Udinese rispettivamente per Colpani e Lovric. Come noto, Andrea Colpani è uno dei pupilli di Palladino, dopo averlo fatto esplodere la scorsa stagione al Monza. Dopo i tanti contatti avvenuti nelle scorse settimane (leggi qui), nella giornata di domani, 19 luglio, è in programma un pranzo tra la Fiorentina e il Monza. Oltre a Colpani, la Fiorentina sta continuando a muoversi anche per Lovric. Nella giornata di ieri il club aveva già presentato un'offerta di 8 milioni all'Udinese. Nelle prossime ore sono in programma nuovi appuntamenti tra la Fiorentina e l'Udinese per il giocatore.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Bucciantini: “Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina”

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