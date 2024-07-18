Bucciantini: "Colpani per Nico? Non scherziamo, Nico è il campione della Fiorentina"

Per Bucciantini non esiste un Colpani alternativa a Nico, se arrivasse completerebbe il reparto al momento più avanti nella costruzione

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina:

"Servono 4 giocatori d'attacco, Colpani a me piace, è diverso da Nico, sarebbe una coppia di grande livello. I giocatori dietro la punta nel calcio di Palladino sono determinanti ed averli tutti e due sarebbe una gran cosa. Prendere Colpani per cedere Nico non avrebbe senso, Colpani nella sua migliore stagione ha fatto 8 gol, Nico se sta bene 8 gol li fa in un mese. Tra i due c'è un anno di differenza ma anche troppi gol. Nico Gonzalez è il campione della Fiorentina, Colpani può completare il reparto. In più comunque abbiamo Beltran che ci deve finalmente dire qual'è il suo posto nel mondo. La Fiorentina non è particolarmente in ritardo rispetto alle altre sul mercato. Serve a tutti liberare posto e fare cassa per acquistare. Chiaro, servono giocatori rapidamente. Milenkovic veniva da una stagione difficile, Pongracic viceversa da un'ottima stagione ed in generale il croato senza gli infortuni non sarebbe passato da Lecce. Non si può parlare di Milenkovic senza parlare di Pongracic, è un'ottima operazione. Il possesso palla dietro che faceva il primo Monza di Palladino si fa con giocatori più dotati tecnicamente di Milenkovic. Lovric difficile da inquadrare, ha alternato ottime stagioni con stagioni deludenti come l'ultima.

Radio Bruno annuncia: “Colpani è molto vicino a diventare un nuovo acquisto della Fiorentina”

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