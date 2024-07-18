Radio Bruno annuncia: "Colpani è molto vicino a diventare un nuovo acquisto della Fiorentina"

Andrea Colpani vicino alla Fiorentina? La notizia è stata data da Radio Bruno. L'accordo con il Monza sarebbe ad un passo

Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, la Fiorentina sarebbe molto vicina all'arrivo di Andrea Colpani dal Monza. Questa la notizia data dall'emittente radiofonica ma al momento non sembrano esserci altre conferme in merito. Il calciatore, classe 99 del Monza, ha la stesse caratteristiche di Nico Gonzalez e giocano nello stesso ruolo e la trattativa con la società lombarda sembra svilupparsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

CARDOSO E LA FIORENTINA, LA SITUAZIONE

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