Lovric allontana la Fiorentina: "Ne abbiamo parlato, ma io sono felice ad Udine"

Il centrocampista friulano ha parlato anche del suo futuro in vista di gennaio e si è detto contento di restare ad Udine

In sala stampa ha parlato il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric che ha commentato il successo dei suoi al Franchi: "Grande vittoria per noi, abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo dove abbiamo alzato il livello e abbiamo costretto i nostri avversari a sbagliare. Facciamo un bel regalo ai nostri tifosi perché vincere qui è difficile e ce l'abbiamo fatta con merito. L'aggressività è la nostra miglior qualità e siamo riusciti a portare la gara dalla nostra parte. "

Sul suo passaggio in viola: "Abbiamo parlato molto del mio futuro, ma sono rimasto a Udine e ne sono contento, non dico tanto di più. Sto bene dove sono e va bene così."

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