Da Udine, buone notizie per Runjaic: Lovric recupera per la Fiorentina. In forse Payero

Sandi Lovric contro la Fiorentina ci sarà. Come riporta il Messaggero Veneto, gli esami effettuati sul flessore della coscia destra, che lo aveva costretto a uscire al 31’ del primo tempo contro il Na...

Sandi Lovric contro la Fiorentina ci sarà. Come riporta il Messaggero Veneto, gli esami effettuati sul flessore della coscia destra, che lo aveva costretto a uscire al 31’ del primo tempo contro il Napoli, hanno escluso lesioni gravi. Lo sloveno, dopo un controllo tempestivo a bordo campo con lo staff medico, aveva lasciato il terreno di gioco per precauzione, ma il recupero è stato più rapido del previsto. Meno fortunati sono Oier Zarraga e Keinan Davis, entrambi alle prese con lesioni muscolari di basso grado rispettivamente all’adduttore e al soleo della gamba destra. Per loro il rientro è previsto non prima del nuovo anno, così come per Maduka Okoye, che dovrà affrontare un lungo stop di circa due mesi e mezzo dopo l’operazione al polso.

Possibile rientro anticipato per Martin Payero, fermato da un’elongazione al collaterale mediale del ginocchio destro e comunque. Il centrocampista argentino sta lavorando per essere a disposizione in vista del match contro il Torino, in programma il 29 dicembre. Nel frattempo, Lovric si conferma una pedina importante per i friulani, pronti a ritrovarlo già nel prossimo impegno di campionato.

TMW: “DOPO IL MERCATO DI GENNAIO IL RINNOVO DI DODÒ CON LA FIORENTINA, FINO AL 2029 O AL 2030”

https://www.labaroviola.com/tmw-dopo-il-mercato-di-gennaio-il-rinnovo-di-dodo-con-la-fiorentina-fino-al-2029-o-al-2030/281376/