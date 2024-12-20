Runajic: "Lovric dovrebbe rientrare con la Fiorentina. E anche Payero è vicino al recupero"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta con l'Inter ieri in Coppa Italia ha parlato in sala stampa, da San Siro. Durante il suo intervento, il tecnico del club friulano ha fatto il p...

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta con l'Inter ieri in Coppa Italia ha parlato in sala stampa, da San Siro. Durante il suo intervento, il tecnico del club friulano ha fatto il punto anche sui recuperi in vista della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina: "Pensavo già prima della partita alle rotazioni. Non aveva problemi fisici e doveva riposare dato che ha sempre giocato. Lovric dovrebbe rientrare a Firenze e anche Payero è vicino al recupero".

SORTEGGIO CONFERENCE: LA FIORENTINA AFFRONTERÀ LA VINCENTE DI VIKINGUR-PANATHINAIKOS O BORAC-OLIMPIA LUBIANA

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