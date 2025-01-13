Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Fagioli, è l’obiettivo numero uno. L’alternativa è Lovric, costa 15 milioni”

Fagioli non trova spazio con Thiago Motta

Infatti, l'obiettivo numero uno per il centrocampo di Palladino è Niccolò Fagioli della Juventus. Il giocatore non trova spazio con Thiago Motta e un video che gira sui social riprende lui che si rifiuta di svolgere l'allenamento post partita per chi non è sceso in campo. Il clima è pesante e potrebbe lasciare Torino. Altrimenti, Pradè potrebbe tornare su Lovric dell'Udinese. Già cercato in estate, ha un valore di 15 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-bondo-servono-15-milioni-torna-di-moda-juric-come-vice-kean/284447/