Dazn: "Duello tra Fiorentina e Lazio per Folorunsho e Lovric, per Folorunsho la viola sta tentando il sorpasso"

Secondo Orazio Accomando, esperto di mercato per l'emittente televisiva Dazn, in questo ultimo giorno di mercato è in corso un duello tra Fiorentina e Lazio sia per Folorunsho che per Lovric. Tramite...

Secondo Orazio Accomando, esperto di mercato per l'emittente televisiva Dazn, in questo ultimo giorno di mercato è in corso un duello tra Fiorentina e Lazio sia per Folorunsho che per Lovric. Tramite il proprio profilo X Accomando ha rivelato che il club viola sta tentando il sorpasso sulla Lazio per Folorunsho, queste le sue parole : "Fiorentina tenta il sorpasso sulla Lazio per Folorunsho. Entrambe le società hanno proposto al Napoli il prestito con obbligo di riscatto, ma la Viola proverà a chiudere in mattinata. Atteso rilancio dei biancocelesti, a cui Folorunsho aveva già detto si". Mentre per Lovric entrambe le squadre hanno fatto una richiesta di informazioni

LA FIORENTINA VINCE AI RIGORI

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