Nazione: “Lovric vuole lasciare l’Udinese, i bianconeri vogliono 12 milioni a queste condizioni la Fiorentina non ci sta”

La Fiorentina vuole aggiungere un altro elemento di esperienza a centrocampo

Oltre a Colpani dovrà aggiungersi un altro elemento di esperienza, in stile Sandi Lovric. Il giocatore dell'Udinese piace per le sue caratteristiche e lui lascerebbe volentieri il bianconero perché ritiene finito il suo ciclo, ma non è così semplice.

A livello soprattutto economico la trattativa si sia incagliata: i friulani valutano Lovric almeno 12 milioni, contro gli 8 messi sul piatto ad ora dall'area tecnica viola. Non s'ha da fare, almeno a queste condizioni. Gli intermediari lavorano ora per limare la differenza: la volontà del ragazzo di giocare altrove potrebbe fare la differenza e la Fiorentina resta più che mai interessata. Lo scrive La Nazione.