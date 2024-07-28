Corriere dello Sport: "Lovric alla Fiorentina? Resta un'ampia distanza di 6 milioni con l'Udinese"
Difficile la trattativa tra la Fiorentina e l'Udinese
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2024 08:56
La Fiorentina ha bisogno di nuovi centrocampisti. Non è un mistero che il profilo di Sandi Lovric intrighi dalle parti di Bagno a Ripoli, tuttavia l'Udinese è bottega cara e continua a chiedere cifre che non si avvicinano lontanamente a quelle che ha in mente la Fiorentina. La base per intavolare una trattativa infatti è di 12-13 milioni, ma gli uomini mercato viola potrebbero proporre eventualmente non più di 6-7 milioni. Cosa che a questo punto appare pressoché inutile. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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